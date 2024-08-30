محمد صلاح يثير الجدل حول مستقبله مع ليفربول قبل قمة مانشستر يونايتد

أثار النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الجدل حول مستقبله مع ليفربول وهو في أخر مواسمه مع الفريق وكشف عما يفكر به مع اقتراب عقده من الانتهاء مع الريدز، وذلك في حوار للاعب قبل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي ستقام يوم الأحد.

ويرتبط محمد صلاح بعقد مع ليفربول حتى نهاية الموسم الحالي في 30 يونيو 2025، لكن هناك محادثات للتمديد وهناك مفاوضات أخرى للرحيل خاصة إلى الدوري السعودي، وأشار اللاعب أنه متحمس للمواجهة أمام مانشستر يونايتد التي تأتي في وقت مبكر للغاية من الموسم.

وتحدث محمد صلاح عن مستقبله مع ليفربول حيث قال: "لقد أصبحت أكثر عقلانية بشأن هذه الأمور، قبل الموسم، قلت حسنًا هناك موسم متبقي في عقدي، لن أفكر في الأمر الآن، على أن استمتع ولن أشغل بالي بهذا الأمر، علي أن أقدم كل شيء وهذا ما أفعله كل أسبوع".

وتحدث صلاح في حديثه عن مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، وأيضا الحديث عن الجانب الفني ومدربه السابق يورغن كلوب حيث قال: "اعتقد أن التركيز في مثل هذه المباراة الكبيرة هو الشيء الأهم، من أجل مساعدة الفريق للفوز بكل جهدي، لكنني لا أركز على أرقام قياسية، لكنني أتدرب بقوة كما أفعل دائماً، لقد حدث الكثير، كان يورجن كلوب هنا لمدة 7 سنوات واليوم هناك مدرب جديد، هناك اختلاف كبير، لكنني استمتع الآن كما كنت من قبل".

وعن مدربه الجديد قال صلاح: "هناك أسلوب جديد الآن بالفعل، المدرب يريد دائمًا الاستحواذ على الكرة، يطلب منا في الكثير من الأحيان الضغط ومهاجمة الخصم للتسجيل والفوز، بعض الأوقات يطلب منا التهدئة، ربما كان التغيير مفيدًا بعض الشيء، لا أقول إنه كان ضروريًا، لكن المدرب قرر الرحيل والآن نحن متحمسون للغاية، نريد أن نقدم كل شيء من أجل الفريق وربما هذا بسبب أننا خرجنا من منطقة الشعور بالراحة التي كنا عليها في السنوات الماضية".