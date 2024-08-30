رامسدايل يترك أرسنال وينتقل إلى ساوثمبتون

انتقل الحارس الدولي آرون رامسدايل من أرسنال إلى ساوثمبتون العائد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الجمعة الأخير في سوق الانتقالات الصيفي.

وخسر رامسدايل (26 عاما) المركز الأساسي في حراسة مرمى أرسنال لصالح الإسباني دافيد رايا الموسم الماضي، فلم يلعب سوى ست مباريات في الدوري منذ وصول حارس "لا روخا" في 2023.

وكان ارتبط اسم حارس "الأسود الثلاثة" بولفرهامبتون لكن الصفقة لم تنجح.

قال رامسدايل بعد إتمام انتقاله إلى ساوثمبتون مقابل نحو 32 مليون دولار وفقا للتقارير "أنا سعيد للغاية. الشكل الذي يريد المدرب (الإسكتلندي راسل مارتن) أن يعتمده في اللعب والطريقة التي كان يتحدث فيها عندما قابلته كانت مليئة بالحماس".

وأضاف "لم ألتقِ به من قبل، لكنه جعلني أشعر وكأنني أطول بثمانية أقدام، وهذا بالضبط ما تريده". وانضم رامسدايل إلى أرسنال من شيفيلد يونايتد في عام 2021 وشارك في 89 مباراة في جميع المسابقات.

اختير ضمن فريق الموسم في الدوري لموسم 2022-2023 من قبل رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين، لكنه وجد نفسه على مقاعد الاحتياط بعد قدوم رايا مع سعي المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا لتحسين الفريق الذي أنهى الموسم كوصيف لبطل الدوري مانشستر سيتي للموسم الثاني تواليا.