الإسباني برنات من سان جرمان إلى فياريال على سبيل الإعارة

عزز فياريال الإسباني دفاعه بالظهير خوان برنات قادما من باريس سان جرمان الفرنسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وفقا لما أعلنه نادي العاصمة الجمعة.

وخاض برنات المُنتقل إلى حامل لقب الدوري الفرنسي قادما من بايرن ميونيخ الألماني في 2018، الموسم الماضي معارا أيضا مع بنفيكا البرتغالي.

وشكّل الظهير الأيسر البالغ من العمر 31 عاما إحدى ركائز الدفاع الباريسي خلال موسمين، فساهم في 2020 بتأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى والوحيدة في تاريخه، بتسجيله هدفا في مرمى لايبزيغ الألماني في الدور نصف النهائي (3-0).

لكن الإسباني الدولي (11 مباراة دولية) كان ضحية إصابة في الرباط الصليبي لركبته اليسرى في سبتمبر 2020، مما شكّل نقطة تحوّل في مغامرته الباريسية، فخسر بعد ذلك مركزه الأساسي، من دون أن يتمكن من استعادته بعد عودته من الإصابة، قبل إعارته إلى بنفيكا تزامنا مع تعيين مواطنه لويس إنريكي مدربا للفريق.