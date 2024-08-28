موعد وملعب مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي بالسعودية

كشف رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ عن ملعب مباراة الأهلي والزمالك المقبلة في السوبر الإفريقي المقرر إقامته في السعودية إضافة إلى عدد الحضور الجماهيري في اللقاء، وهي المباراة التي ينتظرها جمهور الفريقان بين الأهلي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، والزمالك المتوج بـ كأس الكونفدرالية في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

وحقق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي، بالفوز عليه بهدف دون رد، ليتوج باللقب الـ12 في تاريخه، بينما فاز الزمالك ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان المغربي، ليحصد اللقب الثاني له بالبطولة القارية.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي يوم 27 سبتمبر المقبل، في المملكة العربية السعودية، حيث أعلن تركي آل الشيخ خلال المؤتمر الصحفي الخاص بـ موسم الرياض، عن تحديد ملعب "المملكة أرينا" لاستضافة مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي.

وأكد على حضور 25 ألف مشجع في المباراة بين الأهلي والزمالك، وكان الأهلي قد خاض نسخة العام الماضي من كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة في مدينة أبها السعودية، ولكنه خسر اللقاء.