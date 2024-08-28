الألماني موكوكو الى نيس على سبيل الإعارة

أنضم مهاجم منتخب ألمانيا الشاب يوسوفا موكوكو (19 عاما) الى صفوف نيس الفرنسي قادما من بوروسيا دورتموند الألماني الأربعاء على سبيل الإعارة لمدة سنة مع امكانية الشراء، كما اعلن النادي المتوسطي.

خاض موكوكو أول مباراة دولية مع منتخب ألمانيا الأول في 16 نوفمبر 2022 خلال لقاء ودي ضد عمان قبل ان يبلغ الثامنة عشرة من عمره وشارك في مونديال قطر بعدها مباشرة.

تألق موكوكو في صفوف دورتموند موسم 2022-2023 حيث خاض 26 مباراة في الدوري الالماني وسجل 7 أهداف، فيما لعب ست مباريات في دوري أبطال أوروبا.

بيد انه واجه صعوبة أكبر في فرض نفسه في التشكيلة الاساسية الموسم الماضي في صفوف الفريق الذي بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا في المباراة التي بقي خلالها على مقاعد البدلاء.

ووجد نيس نفسه مضطرا الى التعاقد مع مهاجم بعد اصابة النيجيري موفي تيريم في ركبته وغيابه عن الملاعب لستة أشهر، بالإضافة الى غياب لاعب الوسط الهجومي غايتان لابورد لثلاثة أشهر لإجرائه عملية في ساقه.

وذكرت تقارير أن نيس في صدد اتمام صفقة انتقال قلب دفاع النادي الأهلي المصري محمد عبد المنعم (25 عاما) بعد ان تمت معالجة مشكلة تأشيرة الدخول.