وفاة لاعب كرة قدم بعد انهياره في الملعب

أعلن نادي ناسيونال مونتيفيديو الأوروجواياني لكرة القدم، أمس الثلاثاء، وفاة لاعبه خوان إيزكويردو عن عمر 27 عاما وذلك بعد أيام قليلة من انهياره الصحي في مباراة ببطولة كوبا ليبرتادوريس في البرازيل.

وأعلن النادي نقلا عن الأطباء الذين كانوا يعالجونه بمستشفى ألبرت إينشتاين في مدينة ساو باولو البرازيلية أن سبب الوفاة هو توقف القلب والتنفس بسبب عدم انتظام ضربات القلب. وتوفي إيزكويردو في الساعة 38 : 9 مساء الثلاثاء (0038 صباح الأربعاء بتوقيت جرينتش).

وانهار المدافع في الدقيقة 84 من مباراة الإياب لدور الـ16 أمام ساو باولو يوم الخميس الماضي.

ووصف نادي ناسيونال في منشور على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي أن وفاة إيزكويردو بأنها "خسارة فادحة".

وأعرب أليخاندرو دومينيجز، رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) عن تعازيه للنادي الذي لعب له إيزكويردو ولعائلة اللاعب. وقال :"كرة القدم في أمريكا الجنوبية في حالة حداد".

وشارك إيزكويردو في مباراته الأولى بالدوري الأورجواياني الأول لكرة القدم مع فريق أتلتيكو سيرو في 2018، وانتقل إلى ناسيونال في 2022، ولعب معه 33 مباراة وسجل هدفين.

وفاز ساو باولو بالمباراة التي أقيمت الخميس الماضي 2 / صفر، وتأهل لدور الثمانية ببطولة كوبا ليبرتادوريس.