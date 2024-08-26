الظهير ساندرو يعود إلى البرازيل من بوابة فلامينغو

عاد الظهير الأيسر البرازيلي أليكس ساندرو إلى بلده من بوابة فلامينغو بعد تسعة أعوام قضاها مع يوفنتوس الإيطالي، وفقا لما أعلنه نادي ريو دي جانيرو.

وقال النادي عبر حسابه على "إكس": "يمتلك أليكس ساندرو العديد من الألقاب في سجله، والآن لديه هدف واحد فقط: الفوز بالمزيد، بقميص الأحمر والأسود. أهلا وسهلا بك، أليكس ساندرو".

وأوضح فلامينغو رابع الدوري راهنا بـ44 نقطة بفارق أربع نقاط عن فورتاليسا المتصدر، أن اللاعب وقع عقدا يمتد حتى كانون الأوّل/ديسمبر 2026.

وانتهى عقد ساندرو (33 عاما) مع يوفنتوس في ختام الموسم الماضي بعدما انتقل إليه في 2015.

وبدأ مسيرته الاحترافية مع أتلتيكو باراننسي عام 2008 كما لعب مع سانتوس في 2010 و2011 إلى جانب نيمار نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي سابقا والهلال السعودي راهنا، قبل أن ينتقل إلى بورتو البرتغالي.

انضم إلى يوفنتوس عام 2015 ولعب بقميصه أكثر من 300 مباراة في مختلف المسابقات محققا 12 لقبا، منها ستة في الدوري وخمسة في الكأس.

وخاض المدافع 40 مباراة مع منتخب بلاده وشارك في كأس العالم 2022 لكنه لم يُستدع منذ حينها.

وسيحلّ ساندرو مكان فيليبي لويس لاعب تشلسي الإنكليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني سابقا، بعد إعلانه الاعتزال العام الماضي.

ولا يزال فلامينغو، النادي الأكثر شعبية في البرازيل، ضمن دائرة المنافسة على لقب الدوري، كما أنه تأهّل إلى ربع نهائي كأس ليبرتادوريس.