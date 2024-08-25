الهلال السعودي يتفق مع «سيتي» على ضم البرتغالي كانسيلو

اقترب نادي الهلال السعودي لكرة القدم من ضم الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى صفوفه بعقد يمتد لثلاثة مواسم، مقابل 35 مليون يورو.

ونقلت صحيفة «الرياضية» أمس، عن مصادر وصفتها بأنها مطلعة، قولها «إن إدارة فهد بن نافل (رئيس الهلال السعودي)، اتفقت مع نظيرتها في مانشستر سيتي على كل البنود الرسمية في العقد».

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن النادي العاصمي، قدّم 35 مليون يورو لشراء عقد اللاعب.

وسبق للبرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، تدريب كانسيلو في الفترة التي أشرف خلالها على بنفيكا في الفترة ما بين عامي 2009 و2015.

يُذكر أن كانسيلو، حقق مع منتخب بلاده لقب دوري أمم أوروبا عام 2019.