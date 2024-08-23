وفاة السويدي بيتر لوندغرين مدرب فيدرر السابق عن 59 عاما

توفي لاعب كرة المضرب السويدي السابق بيتر لوندغرين، الذي أشرف على تدريب النجم السويسري روجيه فيدرر في بداية مسيرة الأخير، عن عمر ناهز الـ 59 عاما، كما أعلنت عائلته الجمعة.

كتب نجله لوكاس لوندغرين على فيسبوك "غادرنا أحد أفضل الناس في وقت مبكر جدا".

كان لوندغرين جزءا من موجة لاعبي كرة المضرب السويديين في الثمانينيات التي أعقبت ظهور الأيقونة بيورن بورغ، حيث لعب جنبا إلى جنب مع أمثال ماتس فيلاندر وستيفان إدبيرغ.

وعلّق بورغ على وفاة لوندغرين في تصريح لصحيفة "افتونبلاديت" السويدية اليومية "كان بيتر لوندغرين شخصا رائعا ويتمتع بقلب كبير وبروح الدعابة".

واضاف "كان محبوبا من الجميع. سوف نفتقده في عالم كرة المضرب".

وفاز لوندغرين بثلاثة ألقاب في مسيرته (كولن عام 1985 وراي بروك في نيويورك وسان فرانسيسكو عام 1987)

واحتل المركز 25 على مستوى العالم في ذروة مسيرته عام 1985.

بعد اعتزاله، تولى تدريب فيدرر لمدة أربع سنوات بين 2000 و2003، وساعد النجم السويسري على الفوز بعشرة ألقاب في دورات "ايه تي بي" وبباكورة ألقابه لقب في البطولات الأربع الكبرى وتحديدا في ويمبلدون عام 2003.