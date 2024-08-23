سان جيرمان لن يقوم «بنفقات باهظة» حتى نهاية فترة الانتقالات

كشف مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي الإسباني لويس إنريكي، أمس، أن فريقه لن يقوم «بنفقات باهظة» من الآن وحتى نهاية فترة الانتقالات في 30 أغسطس، مشيراً إلى أن النادي «ليس لديه أي أولوية أو ضرورة ملحة، لكنه يبقى متنبهاً للفرص».

وقال إنريكي في مؤتمر صحافي عشية مواجهة مونبلييه على ملعب بارك دي برانس، في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي: «أنا والرئيس (ناصر الخليفي) ولويس كامبوس (المستشار الرياضي) منفتحون حتى النهاية لتحسين الفريق، لكن من الصعب جداً ضم لاعبين يصبّون في خانة التعزيزات».

وتابع «ليس لدينا أولوية، لدينا بالفعل فريق توّج بطلاً، نراقب فترة الانتقالات، ونرى ما إذا كان لاعب ما يمكن أن ينضم إلينا بسعر عادي، لكننا لن نقوم بنفقات باهظة»، وذلك على الرغم من إصابة قلب الهجوم البرتغالي الدولي غونسالو راموش وغيابه ثلاثة أشهر عن الملاعب، مشيراً إلى أنه «ليس من الجيد بالضرورة أن تدفع الكثير للاعب لأنه سيصبح بعد ذلك أسير الضغط».

وألمح إلى أن الفريق سيسمح برحيل بعض اللاعبين «الذين لن نعتمد عليهم بعد الآن»، في إشارة إلى لاعب خط الوسط الأوروغوياني مانويل أوغارتي أو المدافع نوردي موكييلي. وتعاقد نادي العاصمة الفرنسية حتى الآن مع أربعة لاعبين، هم: الجناح الشاب ديزيريه دوي، ولاعب خط الوسط البرتغالي الدولي جواو نيفيش، والمدافع الإكوادوري ويليان باتشو، وحارس المرمى الروسي ماتفي سافونوف. وتعود المنافسات إلى ملعب «بارك دي برانس» بعد أن انشغل باستضافة أولمبياد باريس، حيث يستضيف باريس سان جيرمان حامل اللقب نظيره مونبلييه اليوم.

واستهل فريق العاصمة موسمه الجديد بفوز صريح على لوهافر في المرحلة الافتتاحية، ومن المتوقع أن يضيف إلى سجله الفوز الثاني من دون صعوبة تُذكر.

الحياة من دون مبابي بدت طبيعية في المباراة الأولى عندما تمكن فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي من تحقيق فوز ساحق 4-1 خارج أرضه. لكنّ عملاق الكرة الفرنسية احتاج حتى الدقيقة 85 لانتزاع التقدم عن طريق عثمان ديمبيليه قبل أن يضيف برادلي باركولا وراندال كولو مواني هدفين في اللحظات الأخيرة.

ومع أنّ التوقعات كلها تشير إلى أرجحية فوز سان جيرمان، لكنّ أرقامه من الموسم الماضي على أرضه لم تكن مشجعة، إذ فاز بتسع مباريات من أصل 17.

وفاز سان جيرمان بكل سهولة في المواجهتين المباشرتين مع مونبلييه الموسم الماضي: 3-0 على أرضه ثمّ 6-2 خارجها.

• لويس إنريكي: منفتحون لتحسين الفريق، لكن من الصعب ضم لاعبين يصبّون في خانة التعزيزات.