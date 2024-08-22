6 ترتيبات إدارية تزيد من قوة المنافسة في موسم 2024 - 2025

تترقب الأوساط الرياضية انطلاق النسخة الجديدة لدوري أدنوك للمحترفين للموسم الرياضي 2024-2025 غداً، إذ يتوقع أن تكون النسخة الجديدة مختلفة عن سابقاتها، سواء من حيث المستوى الفني للفرق أو على الصعيد التنظيمي والإداري من قبل رابطة المحترفين الإماراتية التي بذلت جهوداً كبيرة في الفترة الماضية من أجل الارتقاء بمسابقاتها المحلية، لاسيما الدوري، بهدف الوصول به إلى مصاف الدوريات المتقدمة في آسيا، فيما كان الموسم الجديد قد بدأ اعتباراً من 17 الجاري بمسابقة كأس رابطة المحترفين «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، علماً أن الوصل كان قد فاز بلقب الدوري المنصرم.

وترصد «الإمارات اليوم» ستة ترتيبات قامت بها رابطة المحترفين في الفترة الماضية، تزيد من الإثارة وقوة المنافسة بين الفرق في الموسم الجديد، سواء على صعيد مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، أو كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وتتمثل هذه الترتيبات في قيام الرابطة برفع قيمة الجائزة المالية لبطل دوري أدنوك للمحترفين لتصل إلى 55 مليون درهم، ما يعد الدوري الإماراتي أغلى من كأس النخبة الآسيوية (قيمة جائزته تعادل 44 مليون درهم)، بجانب ارتفاع عدد الجهات والشركات والمؤسسات الراعية للدوري الإماراتي إلى 14 راعياً، ما يعزز من قيمة المسابقة من الجوانب كافة، فضلاً عن الجدولة المثالية لـ«روزنامة» الموسم، لاسيما الدوري، رغم ازدحام الأجندة بسبب المشاركات الخارجية للأندية المحلية في دوري النخبة ودوري أبطال آسيا، وكذلك الاستحقاق المرتقب للمنتخب الوطني في الدور النهائي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026، بجانب المبادرات الأخيرة التي أطلقتها رابطة المحترفين بتحفيز الجمهور لجذبه بكثافة إلى المدرجات وحضور المباريات، من خلال تسهيلات الدخول والخروج إلى الملاعب، إذ يتوقع زيادة عدد الحضور الجماهيري في مباريات الدوري المرتقب، إضافة إلى التسويق الجيد من قبل الرابطة للمسابقات التي تنظمها، خصوصاً دوري أدنوك للمحترفين، إضافة إلى قرار الرابطة بالسماح بوجود عدد كبير من اللاعبين الأجانب المميزين، ما يرفع من المستوى الفني للمسابقة.

يذكر أنه ووفقاً لتعميم صادر من قبل رابطة دوري المحترفين، فقد تقرر خفض عدد اللاعبين المقيدين في الفريق الأول للموسم الجديد لأندية المحترفين إلى 25 لاعباً، وبحد أقصى خمسة لاعبين أجانب، وخمسة لاعبين مقيمين، كما قررت الرابطة تقليص قائمة الفرق في المباريات إلى 23 لاعباً، على ألا يزيد عدد اللاعبين من الأجانب والمقيمين على 10 لاعبين، كما جاء في التعميم أنه وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد عدد اللاعبين الأجانب والمقيمين داخل الملعب على سبعة لاعبين.

الترتيبات الـ 6

1 رفع قيمة الجائزة المالية لبطل دوري أدنوك للمحترفين لتصل إلى 55 مليون درهم.

2 ارتفاع عدد الجهات والشركات والمؤسسات الراعية للدوري إلى 14 راعياً، ما يعزز من قيمة المسابقة.

3 الجدولة المثالية لـ«روزنامة» الموسم، لاسيما الدوري، رغم ازدحام الأجندة.

4 المبادرات الأخيرة التي أطلقتها رابطة المحترفين لجذب الجمهور إلى المدرجات.

5 التسويق الجيد من قبل الرابطة للمسابقات التي تنظمها، خصوصاً الدوري.

6 وجود عدد كبير من اللاعبين المميزين، ما يسهم في زيادة الندية.