كاساس يستدعي 11 محترفاً عراقياً لمباراتي عمان والكويت

استدعى الإسباني خيسوس كاساس المدير الفني لمنتخب العراق 11 لاعباً محترفاً ينشطون في دوريات أوروبية وعربية، استعداداً للمشاركة في مباراتي عمان والكويت، ضمن منافسات المجموعة الثانية للتصفيات النهائية المؤهلة إلى مونديال 2026، وفق ما أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم.

ويلتقي منتخب العراق نظيره العماني في الخامس من سبتمبر على استاد البصرة الدولي ثم ينتقل إلى الكويت لملاقاة مستضيفه الكويتي في العاشر منه على استاد جابر الدولي.

وضمت قائمة المحترفين كلاً من: علي الحمادي (إيبسويتش تاون الإنجليزي) وميرخاس دوسكي (سلوفاكو التشيكي) وأمير العماري (كراكوفيا البولندي) وزيدان إقبال (أوتريخت الهولندي) وحسين علي (هيرنفين الهولندي) ودانيلو السعيد (هيرنفين الهولندي) ويوسف الأمين (الوحدة السعودي) وفرانس بطرس (بورت التايلاندي) وعلي جاسم (كومو الإيطالي) وإبراهيم بايش (الرياض السعودي) وأيمن حسين (الخور القطري). وأشار الاتحاد العراقي إلى أن «المنتخب سيدخل معسكراً تدريبياً في العاصمة القطرية الدوحة في 25 الجاري يستمر أسبوعاً واحداً بمشاركة 21 لاعباً بينهم 10 لاعبين سينضمون إلى المحترفين لتشكيل القائمة النهائية».