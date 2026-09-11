في موسم التمور.. نخيل العراق يفتح أبوابه للحصاد

تتحول بساتين النخيل في العراق، مع حلول موسم جني التمور، إلى ورش مفتوحة للحصاد، حيث يصعد المزارعون إلى أشجار النخيل لجمع الثمار الناضجة التي تشكل أحد أبرز المحاصيل الزراعية وأكثرها ارتباطاً بذاكرة البلاد وتراثها.

وفي منطقة الإبراهيمية بمدينة الحلة وسط محافظة بابل، حمل أحد المزارعين سلة مملوءة بالتمور خلال أعمال الحصاد، في الثاني من سبتمبر، في مشهد يلخص دورة زراعية تمتد جذورها عميقاً في تاريخ المنطقة. ويعد العراق من البلدان التي ارتبط اسمها تاريخياً بزراعة النخيل وإنتاج التمور، إذ تنتشر البساتين في مناطق واسعة من وسط البلاد وجنوبها، وتضم أصنافاً متعددة تختلف في أشكالها ومذاقها وموعد نضجها.

ويمثل موسم القطاف محطة مهمة للمزارعين، تبدأ خلالها عملية جمع الثمار وفرزها وتجهيزها قبل نقلها إلى الأسواق، بينما تعتمد جودة المحصول على عوامل عدة، من بينها الظروف المناخية وتوافر المياه، وطرق العناية بأشجار النخيل طوال العام.

لكن هذا التقليد الزراعي يواجه تحديات متزايدة، في مقدمتها شح المياه، وارتفاع درجات الحرارة، وتدهور بعض الأراضي الزراعية، وهي ضغوط تفرض على المزارعين البحث عن أساليب أكثر كفاءة في استخدام المياه.

ورغم هذه التحديات يبقى النخيل حاضراً بقوة في المشهد الزراعي العراقي، ليس بوصفه محصولاً اقتصادياً فحسب، وإنما باعتباره جزءاً من هوية الريف وذاكرة المكان. ومع كل موسم حصاد تتجدد طقوس قطاف التمور التي توارثتها العائلات الزراعية جيلاً بعد جيل.