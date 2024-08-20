الرياض يتعاقد مع البرتغالي توزي

أعلن نادي الرياض المنتمي للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، أمس، تعاقده مع أنتونيو خوسيه (توزي) قادماً من الحزم الذي هبط إلى الدرجة الثانية الموسم الماضي. ولم تكن الأهداف التسعة التي سجلها توزي (31 عاماً) خلال 34 مباراة كافية لإنقاذ الحزم من الهبوط، إذ تذيل ترتيب دوري الأضواء. وقال الرياض عبر منصة «إكس»: «الساحر البرتغالي ينضم لمدرسة الوسطى. أهلاً توزي مهندس خط الوسط». وأضاف في بيان: «أنهى رئيس مجلس إدارة الرياض إجراءات التوقيع مع خوسيه توزي قادماً من الحزم».