ليستر يتعاقد مع لاعب الوسط سكيب مقابل 32 مليون دولار

تعاقد نادي ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم مع لاعب خط وسط توتنهام أوليفر سكيب في صفقة بلغت قيمتها 32 مليون دولار.

ووافق لاعب الوسط البالغ 23 عاما على عقد لمدة خمس سنوات مع النادي العائد حديثا للدوري الممتاز الذي توّج بلقبه في موسم 2015-2016.

وعاد ليستر سيتي إلى البريميرليغ بعد موسم واحد في دوري الدرجة الثانية (تشامبيونشيب)، ويخوض مباراته الأولى ضد توتنهام.

وقال سكيب إن فرصة العمل مع ستيف كوبر مدرب ليستر سيتي، الذي أدار لاعب خط الوسط في تشكيلة الشباب مع منتخب "الأسود الثلاثة"، أقنعته بالانتقال إلى ملعب "كينغ باور".

وتابع "لديّ شعور بأنها مجموعة جيدة من الأشخاص ومجموعة جيدة من اللاعبين. أنا متأكد من أن لدينا فريقا قادرا على التحدي في كل مباراة".

وأضاف "تنظر حول الفريق وهناك الكثير من اللاعبين المثيرين الذين لعبوا في الدوري الإنجليزي الممتاز وأنا متحمس حقا لرؤية ما يمكن أن تحققه هذه المجموعة".

وأردف قائلا "يعرفني الطاقم هنا أيضا. لقد عملت مع ستيف في (منتخب) إنجلترا (الفئات العمرية)، لذا هناك علاقة جيدة بالتأكيد وأنا حريص على المضي قدما وإظهار ما يمكنني القيام به".

انضم سكيب إلى أكاديمية توتنهام في سن السادسة، وشارك في 106 مباريات مع نادي شمال لندن. كما دافع على سبيل الإعارة عن ألوان نورويتش سيتي في موسم 2020-2021.