أول سقوط لكليان مبابي مع ريال مدريد في الدوري الإسباني

بدأ ريال مدريد بقيادة نجمه الجديد الفرنسي كيليان مبابي مشوار الدفاع عن لقبه بتعادل مخيّب أمام مضيفه ريال مايوركا 1-1 ضمن المرحلة الافتتاحية للدوري الإسباني لكرة القدم.

وبعدما افتتح البرازيلي رودريغو التسجيل للريال المتوج منتصف هذا الاسبوع بلقب الكأس السوبر الأوروبية للمرة السادسة القياسية على حساب أتالانتا الإيطالي 2-0 في وارسو، تمكن الكوسوفي فيدات موريكي من معادلة النتيجة وانتزاع نقطة ثمينة لأصحاب الأرض (53).

وعلى غرار مباراة أتالانتا، دفع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بمبابي أساسيا في مباراته الأولى على الإطلاق بالدوري الإسباني بعد انتقاله من باريس سان جرمان الفرنسي في صفقة طال انتظارها.

وكان مبابي نجح في تسجيل بداية مذهلة مع الفريق الملكي عندما سجّل أحد هدفي فريقه بمواجهة أتالانتا محرزا في الوقت عينه باكورة ألقابه مع ميرينغي.

وبخلاف المتوقع، بدأ مايوركا اللقاء مندفعا نحو الأمام وكاد يهزّ شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بعد ان اخترق البرتغالي سامو كوشتا من الجهة اليمنى وسدّد كرة مقوّسة تصدى لها كورتوا بشكل رائع (6).

لكنّ ريال سرعان ما انتزع زمام الامور عندما مرّر البرازيلي فينيسيوس جونيور كرة بكعب قدمه الى مواطنه رودريغو الذي لم يتوان عن تسديد كرة رائعة سكنت شباك مايوركا (13).

وحصل ريال على فرصة أخرى من تسديدة بعيدة للالماني أنتونيو رودريغر (21)، وفي ظل هدوء نسبي، مرّت رأسية دانيال رودريغيس ثمّ تسديدة الياباني تاكوما أسانو بسلام على العملاق المدريدي قبل دقائق معدودة من نهاية الشوط الأول.

وتابع مايوكا اداءه التصاعدي وتمكن من فرض التعادل إثر ركلة ركنية نفذها رودريغيس وتابعها موريكي برأسه داخل المرمى (53).

وأضاع مبابي مرة أخرى فرصة التسجيل بعد تمريرة أخرى متقنة من بيلينغهام قبل أن يسدّد الفرنسي كرة منخفضة أبعدها حارس مايوركا (71)، وشهد اللقاء في لحظاته الاخيرة طرد الفرنسي فيرلان مندي من جانب ريال (90+7)