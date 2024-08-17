فريق أبوظبي يخوض تحدي «ثالثة جولات زوارق الفورمولا2»

تنطلق، اليوم، منافسات السباق الرئيس للجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 المقامة في مدينة كلابيديا في ليتوانيا، والذي يشارك من خلاله 18 زورقاً، يتقدمها فريق أبوظبي حامل لقب البطولة، بمشاركة نجومه راشد القمزي قائد زورق أبوظبي 1، ومنصور المنصوري قائد زورق أبوظبي 36. ويدخل راشد القمزي بصدارة مستحقة، حيث يتصدر الترتيب العام حالياً بـ25 نقطة، ويلاحقه أقرب منافسيه الليتواني إدرجاس ريابكو برصيد 24 في المركز الثاني في الترتيب العام، ويحاول القمزي الابتعاد أكثر في الصدارة مع نهاية السباق الرئيس، والتقدم في جدول الترتيب العام.

ويعد راشد القمزي حالياً صاحب الأرقام الأفضل بين كل المشاركين، حيث يمتلك أربعة ألقاب في مشاركاته ضمن المنافسة، كان آخرها الموسم الماضي، في حين يطمح منصور المنصوري أيضاً للتقدم بشكل أكبر في الترتيب العام، حيث يحل في المركز الرابع حالياً برصيد 15 نقطة.