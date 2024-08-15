محمد صلاح ورقم تاريخي جديد في أول مباراة لليفربول بالدوري الإنجليزي

تشهد الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي أول مواجهة مصرية تجمع ليفربول، بقيادة نجم الفريق المصري محمد صلاح، ومضيفه إيبسويتش تاون، العائد مجددا للدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يرتدي لاعب الوسط المصري سام مرسي شارة قيادته.

ويتطلع "الريدز" لتحقيق انطلاقة قوية في بداية مشوار المنافسة على الصدارة ومحاولة استعادة لقب الدوري، وسيكون محمد صلاح على موعد مع رقم قياسي جديد في الدوري الإنجليزي إذا تمكن من التسجيل في المباراة التي تقام على ملعب بورتمان رود بعد غد السبت.

وكان النجم المصري سام مرسي ضمن قائمة منتخب مصر التي شاركت في كأس العالم 2018 بروسيا، غير أنه ابتعد في السنوات الأخيرة عن الفريق، رغم الأداء المميز الذي قدمه مع إيبسويتش لاسيما في الموسم الماضي، حينما كان الفريق يلعب بدوري الدرجة الأولى "تشامبيون شيب".

وكان محمد صلاح قد أحرز 8 أهداف في المباريات الافتتاحية لليفربول بالدوري الإنجليزي خلال المواسم السبعة الماضية، ما جعله أكثر لاعب في تاريخ المسابقة العريقة يسجل أهدافا في اللقاءات الافتتاحية، بالتساوي مع الثلاثي المعتزل ألان شيرار وفرانك لامبارد وواين روني، الذين أحرزوا نفس العدد من الأهداف مع أنديتهم في الجولة الأولى للموسم.

وإذا تمكن محمد صلاح، الذي يستعد لقضاء موسمه الثامن مع ليفربول، من هز شباك إيبسويتش تاون، فسوف ينفرد بالرقم القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلا في الجولات الافتتاحية للبطولة. وتعتبر مواجهة إيبسويتش هي المباراة الرسمية الأولى لآرني سلوت، مدرب فينورد روتردام الهولندي السابق، الذي أصبح المدير الفني لليفربول، والذي يحلم بمعادلة رقم مانشستر يونايتد كأكثر الأندية المتوجة بالدوري الإنجليزي، بعدما سبق أن حصل على اللقب 20 مرة، كان آخرها موسم 2019 - 2020.