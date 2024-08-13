الجواد نيشنس برايد يهدي «غودولفين» لقب سباق «أرلينغتون مليون»

توج الجواد «نيشنس برايد»، المملوك لفريق «غودولفين» العالمي، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، بلقب سباق «أرلينغتون مليون» المخصص لخيول الفئة الأولى «جروب 1» لمسافة 2000 متر عشبي، وجرى فجر أمس، على مضمار «كولونيال دوانز» الأميركي الشهير.

وواصل «نيشنس برايد» المنحدر من نسل الفحل «تيوفيلو» سجل نجاحاته بالتتويج في السباقات الأميركية، والتي استهلها في عام 2022، بفوزه في سباق «ساراتوغا ديربي» للفئة الأولى، و«جوكي كلوب ديربي» للفئة الثالثة «جروب 3»، بالإضافة إلى فوزه العام الماضي في سباق «كنيديان إنترناشيونال» للفئة الأولى في مضمار «وودباين» الكندي. وعرف الفارس وليام بيوك، كيفية قيادة «نيشنس برايد» لتحقيق انطلاقة سريعة، متجاوزاً منافسيه نحو الصدارة مع دخول الـ200 متر الأخيرة، قاطعاً خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقتين وثانية واحدة و96 جزءاً من الثانية، بفارق الطول وثلاثة أرباع الطول عن صاحب المركز الثاني الجواد الأميركي «إنتيغريشن»، بإشراف المدرب كلاود ماغارفي وقيادة الفارس كيندريك كارموش، وحل ثالثاً الجواد «إنشنت روما»، بإشراف المدرب شارلز هيل وقيادة الفارس جيمي سبنسر.