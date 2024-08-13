مدية النيادي تحرز برونزية بطولة بلغاريا للشراع الحديث

أحرزت لاعبة المنتخب الوطني لرياضة الشراع الحديث، مدية النيادي، (11 عاماً)، الميدالية البرونزية في منافسات بطولة بلغاريا الدولية للشراع الحديث (كأس سارفوفو 2024)، التي جرت في صوفيا خلال الفترة من 8 إلى 11 الجاري، بمشاركة عدد من المواهب في فئة أوبتمست من القارة الأوروبية.

وتأتي مشاركة البطلة الواعدة مدية النيادي صاحبة برونزيتي الشراع في الدورة العربية الـ15 للألعاب الرياضية التي جرت في الجزائر العام الماضي، ضمن خطط اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، لإعداد وتأهيل عناصر المنتخبات الوطنية، وتوفير فرص الاحتكاك للمواهب الصاعدة.

وأثنى الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع الحديث محمد عبدالله العبيدلي على النتائج التي حققتها البطلة الصاعدة في المشاركة الأوروبية، مؤكداً أن الحدث كان فرصة جيدة لاكتساب التجربة والاحتكاك مع المدارس والأكاديميات الأوروبية المتخصصة، وذلك من أجل رفع الجاهزية للمشاركات المقبلة في روزنامة الفعاليات والبطولات العالمية والقارية والإقليمية.

• مشاركة مدية النيادي في البطولة تأتي ضمن خطط الاتحاد لتوفير فرص الاحتكاك للمواهب الصاعدة.