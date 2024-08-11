شارلوت كوبر.. أول امرأة تفوز بميدالية ذهبية في الأولمبياد

سطرت البريطانية شارلوت كوبر اسمها بحروف من ذهب، حين أصبحت أول امرأة تفوز بميدالية ذهبية في تاريخ دورات الألعاب الأولمبية، وجاءت في باريس بعام 1900.

ورغم لمساتها الساحرة، وتألقها الهجومي، في منافسات فردي التنس، الذي قادها للفوز في المباراة النهائية على صاحبة الأرض والمرشحة الأولى للتتويج بالذهبية الفرنسية إيلين بريفوست، فإن إنجاز الذهب للبريطانية شارلوت لم يكن الوحيد، إذ إنها لم تكن قادرة على سماع صوت المضرب أو الجمهور، بعدما شخصت قبل أربع سنوات من دورة باريس بإصابتها بإعاقة «الصم».

واستمر تألق كوبر على صعيد منافسات «الكرة الصفراء»، حيث فازت ببطولة ويمبلدون الكبرى لخمس مرات، ولاتزال تحتفظ بإنجاز لقب أكبر لاعبة تفوز بلقب «ويمبلدون» بعدما حققت لقبها الأخير في البطولة البريطانية العريقة وهي بعمر الـ37 ربيعاً، جاء آخرها في عام 1908، بالفوز في المباراة النهائية على مواطنتها أنغيس مورتن بواقع مجموعتين دون ردّ جاءت نتائجها (6-4 و6-4).