غادة شعاع.. «حكاية سورية» خالدة في «أتالانتا 1996»

فرضت النجمة السورية غادة شعاع، حضورها القوي في دورة ألعاب أتالانتا 1996، بعدما نجحت البالغة من العمر آنذاك 27 عاماً بأن تصبح «حكاية سورية» تخلدها الرياضة النسائية العربية، بحصولها على ذهبية منافسات «السباعي» في «أم الألعاب» مانحة سورية الذهبية الأولى، والميدالية الثانية تاريخياً في الدورات الأولمبية بعد فضية المصارع جورج عطية في دورة لوس أنجلوس 1984.

وانتزعت شعاع ذهبية أتالانتا، بعدما سجلت 6780 نقطة، بفارق كبير عن وصيفتها البيلاروسية ناتاشا سازانوفيتش (6563 نقطة)، والبريطانية دينيز لويس (6489 نقطة).

وجاء الأداء التصاعدي لشعاع، بعدما تمكنت من تسجيل رقم شخصي مقداره 6943 نقطة في منافسات السباعي في لقاء «غوتسيش» النمساوي الدولي في مايو 1995، محرزة بطولة العالم، ومسجلة أفضل رقم عالمي في الأعوام الخمسة الأخيرة من تلك الفترة، كشفت من خلالها عن حظوظها القوية في أن تكون رقماً صعباً في «أولمبياد أتالانتا». واختتمت غادة مسيرتها الدولية بإحرازها برونزية السباعي في بطولة العالم 1999 في إشبيلية، ومن ثم انسحابها للإصابة في أولمبياد سيدني من سباق 100 متر.

واللافت في مسيرة شعاع، أن بدايتها جاءت عبر رياضة كرة السلة كلاعبة في نادي محردة السوري، قبل التحوّل إلى ألعاب القوى، لتختبر قدارتها الأولى عالمياً في «أم الألعاب» في بطولة العالم في طوكيو 1991 حين حلت في المركز 24 عالمياً، ومن ثم الارتقاء بمسيرة الإنجازات، بإحرازها فضية دورة ألعاب البحر المتوسط في فرنسا عام 1993 مسجلة 6168 نقطة.