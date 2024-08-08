أول تصريح لمدرب المغرب بعد الفوز على مصر بسداسية تاريخية

أكد مدرب منتخب المغرب طارق السكيتيوي، الذي قاد منتخب بلاده إلى التتويج بميدالية تاريخية في أولمبياد باريس عقب الفوز على مصر بسداسية نظيفة، أن ما حدث فخر شعب بأكمله ودليل على أن كرة القدم المغربية على الطريق الصحيح وتتطور.

وقال المدرب عقب المباراة: "كنا مطالبين بمواصلة تألق كرة القدم المغربية بعد إنجاز مونديال قطرـ لم يكن المشوار سهلا بالنظر الى المنتخبات التي وجهناها والمباريات التي قدمناها، لكننا نجحنا بفضل لاعبينا الرجال الذين دافعوا بالحب والاحترافية والمسؤولية عن حظوظنا حتى الرمق الأخير من البطولة".

وتحدث السكيتيوي عن مواجهة مصر قائلا: "لم تكن المباراة سهلة وليس هناك مباراة سهلة في هذا المستوى ويتعين عليك انتزاع الانتصار وليس انتظار الخصم كي يمنحه لك".

وأضاف: "المنتخب المصري يضم لاعبين ممتازين في صفوفه ويقوده مدرب محترم ولديه تجارب في الاولمبياد، قدموا مشوارا رائعا وقويا وكانوا متماسكين، لكن ردة فعلنا كانت اقوى وأظهرنا ذلك من البداية من خلال ضغطنا العالي وتركيزنا ورغبتنا الكبيرة ما ساعد اللاعبين على تسهيل مهمتهم مع توالي الدقائق".

وتابع "كان إيماننا قويا بأننا إذا أردنا تحقيق أهدافنا كمجموعة يجب أن نعرف كيف ننهض بعد التعثر، خسرنا امام اوكرانيا (1-2 في الجولة الثانية من دور المجموعات) ورد اللاعبون بقوة أمام العراق (3-0) والولايات المتحدة (4-0)، والامر ذاته حصل أمام مصر بعد كبوتنا أمام اسبانيا التي خسرنا أمامها بجزئية صغيرة".

وختم "الحمد لله لم تذهب جهودنا سدى وكسبنا ميدالية تاريخية أسعدنا بها جماهيرنا المغربية والعربية".