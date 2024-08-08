معتز عبدالله مدرباً لفريق مصفوت

كشف نائب رئيس مجلس إدارة نادي مصفوت، حمد خادم الكعبي، عن التعاقد مع المدرب المواطن معتز عبدالله لتدريب الفريق الأول في الموسم المقبل من دوري الدرجة الأولى.

وقال الكعبي لـ«الإمارات اليوم»: «توصلنا مع المدرب معتز عبدالله إلى اتفاق رسمي لقيادة الفريق الأول، وباشر المدرب العمل التدريبي فعلاً، وبحثنا معاً جميع الأمور المتعلقة بالعمل في الموسم المقبل، وسنقوم بتقديم أفضل الجهود الداعمة له، ومنها معسكر داخلي سيقام في الدولة. وسعداء بالروح الرياضية العالية للمدرب، ونثمن تجربته المعروفة كلاعب دولي سابق وكمدرب يتمتع بكفاءة عالية».

صربيا تنوي تشييد متحف لديوكوفيتش بلغراد - أ.ف.ب

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيفيتش أن بلاده تستعد قريباً لبناء متحف لنجمها أسطورة كرة المضرب، نوفاك ديوكوفيتش، المتوج بـ24 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، سبع بطولات «إيه تي بي» ختامية، وكأس ديفيس مرة واحدة، وذهبية أولمبية.

وقال فوتشيفيتش: «أجرينا المناقشات الأولية حول بناء متحف نوفاك ديوكوفيتش الذي من المتوقع أن يصبح عامل جذب جديد للمدينة».

وأضاف: «سنحرص على إظهار ما فعله ديوكوفيتش لبلدنا بطريقة جاذبة للسياح»، معرباً عن أمله افتتاح المتحف في 2027.

دي ماريا يُجدّد عقده مع بنفيكا البرتغالي حتى 2025 لشبونة - أ.ف.ب

جدد المهاجم الدولي الأرجنتيني أنخل دي ماريا عقده مع نادي بنفيكا البرتغالي لكرة القدم حتى يونيو 2025، وفقاً لما أعلنه وصيف بطل الدوري. وسيخوض المهاجم البالغ 36 عاماً موسمه الخامس مع بنفيكا، حيث لعب بين عامي 2007 و2010، قبل العودة إلى صفوفه في 2023، بعد مروره بريال مدريد ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ويوفنتوس الإيطالي. وأعلن الأرجنتيني في نهاية يوليو الماضي أنه صرف النظر عن إنهاء مسيرته مع نادي مسقط رأسه روزاريو سنترال، بسبب تهديدات تعرّض لها هو وعائلته.