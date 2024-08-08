المغربي سعيد عويطة.. بصمة ذهبية أولى للعرب في «أم الألعاب»

يُعدُّ الأسطورة المغربي، سعيد عويطة، بمثابة الشرارة الأولى لحقبة تاريخية ذهبية لبلاده في ألعاب القوى «أم الألعاب»، بعدما امتدت نجاحاته في المسافات الطويلة إلى أجيال من العدائين المغاربة الذين سيطروا على المسافات نصف الطويلة لعقدين من الزمن، بعد أن كانت حكراً على العدائيين الإنجليز.

وخلّد عويطة في عام 1984، اسمه في السجلات التاريخية للدورات الأولمبية، كأول عداء مغربي وعربي يتوّج بالذهب الأولمبي، بفوزه بذهبية مسافة 5000 متر في دورة «لوس أنجلوس».

ورغم بدايته كلاعب كرة قدم، كسائر الشبان في بلده، فإنه سرعان ما بات أحد أفضل العدائين الشاملين الذين أنجبتهم القارة السمراء، بعدما كشف عن موهبته دولياً في بطولة العالم لاختراق الضاحية للشباب في غلاسكو عام 1978، والتحول بعدها إلى التخصص في سباقات 1500 و5000 متر.

ونجح عويطة في حصد ذهبية السباق، وتحطيم الرقم الأولمبي لمسافة 5000 متر، وكان زمنه البالغ 13 دقيقة و5 ثوانٍ و50 جزءاً من الثانية، قريباً من تحطيم الرقم القياسي العالمي المسجل في عام 1982 باسم البريطاني ديفيد موركروفت والبالغ 13 دقيقة و41 جزءاً من الثانية.