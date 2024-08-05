مصر تكتسح الأرجنتين في أولمبياد باريس 2024

تابعت مصر نتائجها الرائعة في مسابقة كرة اليد في دورة الالعاب الاولمبية في باريس عندما حققت فوزها الثالث في دور المجموعات وكان على حساب الارجنتين 34-27 في الجولة الثالثة الاخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

وانتزعت مصر، رابعة النسخة الأخيرة ومونديال 2001 في فرنسا بالذات، المركز الثاني في المجموعة، بعدما رفعت رصيدها الى سبع نقاط بفارق نقطة أمام النروج التي خسرت قمة المجموعة أمام الدنمارك المتصدرة ووصيفة النسخة الاخيرة وبطلة 2016 في ريو دي جانيرو، بنتيجة 25-32.

وهو الفوز الثالث للفراعنة الذين كانوا ضامنين تأهلهم الى ربع النهائي منذ الجمعة، بعد الاول على المجر 35-32، والثاني على النروج 26-25، مقابل تعادل مع فرنسا حاملة اللقب 26-26 وخسارة امام الدنمارك 27-30.

وشهدت المباراة ندية كبيرة بين المنتخبين خصوصا في الشوط الاول الذي حسمته الارجنتين بفارق هدف واحد 15-14، لكن ابطال القارة السمراء ضربوا بقوة في الثاني وكسبوه بفارق 8 أهداف (20-12). وقلبت مصر تأخرها مطلع الشوط الثاني وتقدمت 19-16 بتسجيلها أربعة أهداف متتالية.

ووسعت الفارق الى ثمانية أهداف 33-25 بتسجيلها ستة أهداف متتالية قبل أن تنهي المباراة بفارق سبعة أهداف (34-27).

وحجزت فرنسا حاملة اللقب بطاقتها الى ربع النهائي بفوزها على المجر 24-20.

وكانت فرنسا بحاجة الى التعادل فقط للحاق بركب المتأهلين وحجز البطاقة الاخيرة عن المجموعة الثانية، لكنها حققت الفوز الثاني لها تواليا بعد خسارتين وتعادل.