موعد مباريات ربع نهائي أولمبياد باريس ومواجهة مصر وبارغواي

لحق منتخب مصر بإسبانيا الى ربع النهائي عندما تغلب عليها 2-1 في بوردو في الجولة الثالثة الاخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

كما بلغ الدور ذاته المنتخبان الارجنتيني والمغربي بعد حسمهما بطاقتي المجموعة الثانية أثر فوز الاول على أوكرانيا 2-0، والثاني على العراق 3-0، كما تأهلت فرنسا والولايات المتحدة عن المجموعة الاولى بعدما تغلب منتخب الدولة المضيفة على نيوزيلندا 3-0، ومنتخب بلاد العم سام على غينيا بالنتيجة ذاتها.

وأكملت الباراغواي عقد المتأهلين بفوزها على مالي 1-0 وضمنت المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط، بفارق نقطة واحدة خلف اليابان.

وفي ربع النهائي الخميس، يلعب المغرب مع الولايات المتحدة في باريس، والأرجنتين مع فرنسا في بوردو، ومصر مع الباراغواي في مرسيليا، واسبانيا مع اليابان في ليون.

وكانت إسبانيا أول المتأهلين بفوزيها على أوزبكستان والدومينيكان، فيما كانت مصر بحاجة الى التعادل فقط للحاق بها بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية بين الدومينيكان وأوزبكستان واللتين تعادلتا 1-1.

وحسم المغرب قمة "الأسود" أمام العراق عندما تغلب عليه 3-0 على ملعب اليانز ريفييرا في نيس وبلغ ربع النهائي.

وعوَض أسود الأطلس خسارتهم القاسية امام أوكرانيا 1-2 في الجولة الثانية وحققوا الفوز الثاني بعد الأول الثمين على الارجنتين 2-1 في الجولة الاولى، فيما مني "أسود الرافدين" بالخسارة الثانية عقب الأولى أمام الارجنتين 1-3.

وتصدر المغرب المجموعة برصيد ست نقاط بفارق المواجهة المباشرة امام الارجنتين بعد تساويهما نقاطا وأهدافا (سجل كل منهما 6 أهداف واستقبلت شباكه 3.

وفك المغرب نحس المجموعات للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في الالعاب الاولمبية، وإن كان فعلها مرّة واحدة فقط وتحديداً في المشاركة الثانية في ميونيخ عام 1972 عندما حل في المركز الثاني (للمجموعة الاولى)، لكنه خاض دور مجموعات أيضاً في الدور الثاني وأنهاه في المركز الاخير بعد ثلاث هزائم (المجموعة الثانية).

وحققت فرنسا العلامة الكاملة بتغلبها على نيوزيلندا بثلاثية نظيفة وبالنتيجة ذاتها، تغلبت الولايات المتحدة على غينيا سجلها ديورديي ميهايلوفيتش (14) وكيفين باريديس (31 و75).

موعد مباريات الدور ربع النهائي بتوقيت الإمارات

الجمعة 2 أغسطس 2024

المغرب × الولايات المتحدة الأمريكية (5:00 مساء)

اليابان × إسبانيا – الساعة 7 مساء

مصر × باراجواي- الساعة 9 مساء

فرنسا × الأرجنتين- الساعة 11 مساء