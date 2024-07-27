الأهلي يحقق 16 انتصار على التوالي في الدوري المصري

حقق فريق الأهلي الفوز على المصري بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب والمؤجلة من الأسبوع الثامن عشر للدوري المصري الممتاز، ليحقق فريق الأهلي المصري الفوز رقم 16 على التوالي في مسابقة الدوري المصري.

وارتفع رصيد الأهلي إلى 69 نقطة يرتقي بها إلى صدارة الدوري لأول مرة منذ بداية الموسم، بينما توقف رصيد المصري عند 52 نقطة في المركز الثالث، حيث استفاد الفريق الأحمر من تعادل بيراميدز منافسه على الصدارة مع الزمالك بهدف لكل فريق، ورغم تساوي الفريقين بـ69 نقطة ولكن يتفوق الأهلي بالمواجهات المباشرة وعدد المباريات التي لعبها الفريقين.

أحرز هدف الأهلي الوحيد في المباراة اللاعب وسام أبو علي هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 62 من رأسية رائعة بعد استقبال عرضية متقنة من رضا سليم الذي فتح ثغرة من الجبهة اليسرى ولعبها وسام على يسار محمود جاد معلنا تقدم الأهلي.