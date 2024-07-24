نتيجة مباراة المغرب والأرجنتين في أولمبياد باريس 2024.. تألق هداف العين رحيمي

فرط المغرب في فوز ثمين على نظيره الأرجنتيني حامل اللقب مرّتين بسقوطه في فخ التعادل 2-2 في الدقيقة 16 من الوقت بدل الضائع على ملعب "جوفروا غيشار" في سانت إتيان، في افتتاح مشواره ضمن مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الاولمبية في باريس، وذلك أمام 35 ألف متفرّج.

تقدّم المغرب بثنائية لهداف مسابقة دوري أبطال أسيا وبطلها مع العين الإماراتي سفيان رحيمي (45+2 و51 من ركلة جزاء)، وردّت الارجنتين بهدفين لجوليانو سيميوني، نجل مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني دييغو، (68) وكريستيان ميدينا (90+16).

وتشهد مباريات الجولة مواجهة العراق مع أوكرانيا ضمن المجموعة الأولى أيضاً في ليون.

ولعب المنتخبان بحذر كبير في الشوط الأول فغابت الفرص الحقيقية خصوصاً الأرجنتين التي لم تسدّد أية كرة بين الخشبات الثلاث، فيما هدّد المغرب منافسه مرّتين، الأولى من ركلة حرة جانبية لمهاجم فياريال الإسباني إلياس أخوماش أبعدها حارس المرمى خيرونيمو رولي (37)، والثانية من هجمة منسقة افتتح منها التسجيل في الوقت بدل الضائع عندما مرر أخوماش بذكاء كرة بالكعب إلى بلال الخنوس المتوغل داخل المنطقة فلعبها عرضية تابعها رحيمي من مسافة قريبة داخل المرمى (45+2).

وحصل أخوماش على ركلة جزاء عندما تعرض للدفع من الخلف من قبل المدافع خوليو باريتو داخل المنطقة فانبرى لها رحيمي بنجاح (51).

وكاد رحيمي يحقق الثلاثية اثر تلقيه كرة على طبق من ذهب من البديل عبد الصمد الزلزولي داخل المنطقة فسددها برعونة بين يدي الحارس (60).

وقلصت الارجنتين الفارق عبر سيميوني عندما تابع من مسافة قريبة تسديدة قوية للمدافع باريتو من داخل المنطقة (68).

وأنقذ الحارس منير المحمدي مرماه من هدف محقق بتصديه لانفراد مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي خوليان ألفاريس من ستة أمتار (82)، وسدّد برونو أموان كرة قوية من داخل المنطقة بجوار القائم الايمن (90+6).

ونجحت الارجنتين في خطف هدف التعادل برأسية للبديل ميريدا مستغلا كرة مرتدة من العارضة (90+16).