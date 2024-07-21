أخر تطورات أزمة لقاء القمة المصرية بين الأهلي وبيراميدز.. موعد المباراة

يتجدد صراع قمة الدوري المصري لكرة القدم بين بيراميدز المتصدر والأهلي حامل اللقب عندما يلتقيان الفريقان على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة في مباراة ضمن المرحلة الحادية والثلاثين، وسط أحداث مثيرة وعاصفة داخل الملعب وخارجه.

والتقى الفريقان قبل أيام وتحديداً في 12 يوليو الجاري في مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة عشرة وانتهت بفوز مثير للأهلي 3-2 بهدف متأخر للبديل محمد مجدي "أفشه"، أوقف به حامل اللقب سلسلة من 14 انتصارا متتاليا لبيراميدز.

ووصل الأهلي بدوره إلى فوزه الرابع عشر على التوالي في الدوري حين تغلب على مودرن سبورت 2-1 الثلاثاء في مباراة أخرى مؤجلة، فرفع رصيده إلى 63 نقطة، مقلصا الفارق الى خمس نقاط عن بيراميدز المتصدر مع ثلاث مباريات مؤجلة لحامل اللقب.

ويتبقى لبيراميدز عقب مباراة الإثنين خمس مباريات بالدوري مقابل ثماني للأهلي، وتقام المباراة التي تجمع الفريقان بإستاد الدفاع المدني عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات، التاسعة بتوقيت مصر والسعودية

وإذا كانت مباراة الذهاب الأول المؤجلة شهدت إثارة معتادة في مباريات الفريقين في السنوات الأخيرة، إلا أن إثارة مباراة الإياب بدأت مبكراً خارج الملعب، بعدما أعلنت شركة تذكرتي المسؤولة عن طرح تذاكر مباريات الدوري أسعارها التي حددتها إدارة بيراميدز بوصفها منظم المباراة.

وبلغت أسعار التذاكر 200 جنيه للدرجة الثالثة مقابل 75 جنيهاً للفئة الأدنى، و2000 جنيه للدرجة الأولى، و5000 جنيه للمقصورة، وهي القيمة الأعلى لأي مباراة في تاريخ الدوري المصري، ما أثار نوبة عارمة من الانتقادات التي اعتبرت قرار إدارة بيراميدز بمثابة محاولة لحرمان جماهير الأهلي من حضورها ومؤازرة فريقها.

وأدى الغضب الجماهيري إلى إصدار إدارة الأهلي قراراً بتحمل قيمة تذاكر الدرجة الثالثة بالكامل، وطالب إدارة بيراميدز في بيان بتمكينه من سداد القيمة المالية لكل تذاكر الدرجة الثالثة، مع إعادة ثمن التذاكر التي قامت الجماهير بشرائها بالفعل.

كما قررت إدارة الأهلي تخفيض سعر تذاكر الدرجة الثالثة لمباريات الفريق المتبقية في الدوري من 75 إلى 50 جنيهاً فقط.

من جانبها، قالت إدارة بيراميدز عبر مصدر بالنادي أنها لجأت الى رفع أسعار التذاكر رداً على ما قامت به إدارة الأهلي في مباراة الذهاب، حيث رفعت سعر تذكرة الدرجة الأولى إلى 250 جنيهاً والمقصورة إلى 750 جنيهاً فحددت إدارة بيراميدز بدورها ما رأته مناسباً في مباراة الدور الثاني على حد تعبير المصدر.

وبعيداً عن الأزمات خارج الملعب، يدخل بيراميدز المباراة مدعوماً بعودة نجمه لاعب الأهلي السابق رمضان صبحي، بعدما قررت وكالة مكافحة المنشطات المصرية تعليق إيقافه الموقت بسبب فساد عينة المنشطات الخاصة به.

وعقب تأهل بيراميدز الى ثمن نهائي كأس مصر بالفوز على النصر 4-0 الإثنين، قال مدربه الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش ان عودة صبحي تمثل إضافة قوية للفريق في صراع المنافسة على لقب الدوري.

وأضاف "لعبنا مباراة قوية أمام الأهلي لكن الأخير تفوق بفضل خبرة لاعبيه الكبيرة. المنافسة مستمرة ولن تحسم إلا في المراحل الأخيرة ونأمل في تحقيق الفوز والاستمرار في القمة".

من جانبه، يخوض الأهلي المباراة بمعنويات عالية بعد سلسلة الانتصارات المتتالية في الدوري، ثم التأهل الى ثمن نهائي مسابقة الكأس بفوز صعب على الألمونيوم 1-0 الجمعة.

وفضل مدربه السويسري مارسيل كولر إراحة عدد من لاعبيه الأساسيين في مباراة الكأس، وعلى رأسهم القائد حارس المرمى محمد الشناوي الذي يتعرض لبعض الانتقادات بسبب تراجع مستواه في المباريات الأخيرة.

وبعدما طلب الأهلي إسناد مباراتيه أمام بيراميدز لحكام أجانب، يدير اللقاء طاقم ألماني بقيادة فيليكس تسفاير، وهو الحكم الذي أدار مباراة هولندا وإنجلترا في نصف نهائي كاس أوروبا الأخيرة في ألمانيا.