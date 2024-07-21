مانشستر سيتي يضم موهبة برازيلية بـ 40 مليون يورو

أعلن فريق مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن التعاقد مع لاعب المنتخب البرازيلي سافينيو (20 عاما) مقابل رسوم بلغت 40 مليون يورو.

وانضم سافينيو إلى مان سيتي قادما النادي الشقيق لمان سيتي، تروا الفرنسي، ووقع عقدا لمدة خمس سنوات.

وقضى سافيو الموسم الماضي معارا لنادي شقيق آخر لمان لسيتي هو جيرونا الإسباني، وساعد الفريق على التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل، وقال سافيو في بيان "سعيد للغاية بالانضمام لمانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز والفائز بكأس العالم للأندية، الكل يعرف أنه أفضل فريق في العالم الآن، لذا وجود هنا فهو أمر مثير للغاية بالنسبة لي".

وفريقا تروا وجيرونا هما جزء من مجموعة "سيتي فوتبول غروب" للأندية التي تتضمن أيضا نيويورك سيتي وفرقا أخرى في أنحاء العالم.

وبرز سافينيو بشكل لافت في الدوري الإسباني الموسم الماضي حيث أحرز 11 هدفا وصنع عشرة أهداف أخرى لزملائه، وكان سافيو ضمن قائمة منتخب البرازيل الذي شارك في بطولة كوبا أمريكا والتي ودعها "السيليساو" من الدور ربع النهائي.