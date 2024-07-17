الأهلي يحقق الانتصار الـ 14 توالياً.. ويواصل الضغط على بيراميدز

واصل الأهلي انتصاراته وحقق الفوز الرابع عشر توالياً بعد تغلبه على مضيفه مودرن سبورت في مباراة مؤجلة بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وواصل الأهلي مطادرة بيراميدز المتصدر بعد أن قلص الفارق بينهما إلى خمس نقاط.

ورفع الأهلي رصيده إلى 63 نقطة. ويملك ثلاث مباريات متبقية ضمن المؤجلات، بينما تجمد رصيد مودرن سبورت عند 47 نقطة من 30 مباراة في المركز الرابع.

وأكمل مودرن سبورت المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مهاجمه أرنولد إيبا في الدقيقة 84 بسبب تدخل عنيف على قدم بيرسي تاو.

وتقدم مودرن سبورت بهدف في الدقيقة 26 سجله أرنولد بعد مجهود فردي ومرور جيد من أكثر من مدافع للأهلي ثم سدد كرة متوسطة القوة سكنت على يمين محمد الشناوي حارس الأهلي.

وأدرك الأهلي التعادل في الدقيقة 45 بواسطة إمام عاشور بعد أن تلقى عرضية من ركلة حرة أرسلها محمد مجدي "قفشة" ليسدد عاشور رأسية قوية على يسار الحارس محمود حمدي.

ونجح الثنائي البديل رضا سليم وبيرسي تاو في إحراز الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 62 فور نزولهما من ركنية أرسلها سليم واستقبلها تاو برأسية قوية على يسار حارس مودرن سبورت.