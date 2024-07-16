عودة أبطال "كوبا أميركا" إلى الأرجنتين .. بدون ميسي (فيديو)

احتفل المئات من الأرجنتينيين بعودة منتخب بلادهم إلى بوينوس آيرس، بعد الظفر بلقب كوبا أميركا 2024 لكرة القدم عقب التغلب على كولومبيا 1-0 بعد التمديد على ملعب "هارد روك" في ميامي.

وقام لاعبو "ألبيسيليستي" العائدون إلى الأرجنتين بتحية الجماهير أمام مقر اتحاد اللعبة في إزيزا، في ضواحي بوينوس آيرس، من فوق حافلة، على الرغم من أن الجزء الأكبر من الفريق بقيَ في الولايات المتحدة، بما في ذلك القائد ليونيل ميسي.

الأبطال يصلون لمركز الأسطورة ميسي في بوينس آيرس من أجل الاحتفال. 😍pic.twitter.com/3lQq6iOup8 — Messi World (@M10GOAT) July 16, 2024

وقال أحد المشجعين للصحافيين على الأرض: "لقد كانت مباراةً رائعة، قدّم اللاعبون كل ما لديهم.. إنها رائعون".

وكان النجم أنخل دي ماريا الذي خاض مباراته الدولية الأخيرة، من بين اللاعبين العائدين إلى البلاد، ما أثار سعادة المحتفلين.

وتوسّل أحد المشجعين على قناة "تي واي سي سبورت" لدي ماريا قائلاً "ابقَ من فضلك، إذا كنت تستطيع، إذا كنت تريد، إن كنت ترغب بذلك".

وعرض الباعة القمصان والقبعات والأعلام والملصقات بألوان المنتخب، بالإضافة إلى ملصقاتٍ أخرى تحمل اسم دي ماريا.

وكان الآلاف قد احتفلوا في ساعات الصباح الأولى من يوم الإثنين حول النصب التذكاري الأيقوني أوبيليسكبين، على الرغم من درجات الحرارة المنخفضة.

وانتهت الحفلة فجأة بعد أكثر من أربع ساعات عندما نشرت الشرطة شاحنات الإطفاء والضباط لإخلاء الشوارع، الأمر الذي تسبّب في تدافع الناس.

وألقى عدد من المحتفلين الحجارة على الشرطة لكن الكثيرين تفرّقوا بسرعة أمام القوى الأمنية المجهزة لمكافحة الشغب، فيما أفادت السلطات بعدم حصول اعتقالات أو وقوع إصابات.