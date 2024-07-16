الشرطة الأميركية تطلق سراح رئيس الاتحاد الكولومبي

أُطلق سراح رئيس الاتحاد الكولومبي لكرة القدم رامون خيسورون بكفالةٍ بعدما أوقفته الشرطة الأميركية أول من أمس في ميامي بسبب حادث وقع الأحد الماضي على ملعب «هارد روك» مسرح المباراة النهائية لكوبا أميركا بين منتخب بلاده والأرجنتين.

وأوضحت شرطة ميامي في تقرير لها أن خيسورون أوقف بتهمة «الاعتداء على ضابط/موظف» مساء الأحد الماضي في ملعب هارد روك.

وسادت حالة من الفوضى عندما اقتحم المشجعون بوابات الملعب، مما أدى إلى سقوط البعض على الأرض ومحاولة البعض الاخر التسلل عبر قنوات تكييف الهواء الضخمة، ما تسبب في تأخير انطلاق المباراة النهائية لمدة 82 دقيقة.

وأشار خيسورون بعد الإفراج عنه بكفالة قيمتها ألفي دولار وفقاً للتقارير، إلى حصوله على بطاقة تصريح لدخول كافة أرجاء الملعب «لكن حارس أمن تجاهلها».