المهاجم الإيطالي إيموبيلي يغادر لاتسيو إلى بشيكتاش التركي

تعاقد بشيكتاش التركي لكرة القدم مع قائد وهدّاف فريق لاتسيو الإيطالي السابق تشيرو إيموبيلي، بعد ثماني سنوات وأكثر من 200 هدف بقميص نادي العاصمة، وفقا لما أعلن فريق إسطنبول.

وقال النادي التركي في بيان "تم التوصل إلى اتفاق مع اللاعب لمدة موسمين، سيحصل على راتب صافٍ قدره 6 ملايين يورو في الموسم الواحد".

وسجل المهاجم الإيطالي البالغ 34 عاماً والذي استقبله لدى وصوله إلى إسطنبول مساء الجمعة المئات من أنصار "النسور السوداء"، إجمالي 207 أهداف في 340 مباراة مع لاتسيو، وهو رقم قياسي.

كما يتقاسم مع مهاجم نابولي السابق الأرجنتيني غونزالو هيغواين (36 هدفاً موسم 2015-2016) الرقم القياسي للأهداف المسجلة في موسم واحد في الدوري الإيطالي (في موسم 2019-2020).

غير أن أداء إيموبيلي في الموسم المنصرم (2023-2024) لم يرتقِ إلى قدر الآمال مع نادي العاصمة، حيث سجل 7 أهداف فقط في الـ"سيري أ" وخسر مركزه الأساسي في التشكيلة وكان عرضة لانتقادات جماهير "بيانكو تشيليستي".

ولعب إيموبيلي (57 مباراة دولية، 17 هدفاً) دوراً مهماً في تتويج إيطاليا بكأس أوروبا عام 2021، إلا أن المدرب الحالي لوتشانو سباليتي لم يختره للمشاركة في النسخة الحالية من البطولة القارية المقامة في ألمانيا.

وستكون مهمة المهاجم الإيطالي إعادة تنشيط هجوم بشيكتاش الذي احتل المركز السادس في الدوري الموسم المنصرم، متأخراً بفارق أكثر من 40 نقطة عن البطل غلطة سراي ووصيفه فنربهتشه.