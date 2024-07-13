نهائي من العيار الثقيل في ويمبلدون.. صدام جديد بين ديوكوفيتش وألكاراز

تغلب الصربي نوفاك ديوكوفيتش على الإيطالي لورينزو موسيتي (6-4 و7-6 (2) و6-4)، في بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، ثالث البطولات الأربع الكبرى (الغراند سلام) ليكرر النهائي أمام الإسباني كارلوس ألكاراز حامل اللقب.

وكان موسيتي، المصنف الـ25 عالمياً، نداً قوياً أمام بطل ويمبلدون 7 مرات، لكنه سقط في النهاية وخسر في أول نصف نهائي له في إحدى البطولات الأربع الكبرى.

وعلى الرغم من أداء موسيتي الرائع، حيث وصل إلى الدور نصف النهائي في شتوتغارت ونهائي كوينز قبل نصف النهائي في في ويمبلدون، وهي الأفضل في مسيرته في إحدى البطولات الكبرى، لكنه لم يستطع الصمود أمام ديوكوفيتش، المصنف الثاني عالمياً.

ولم يلعب الصربي في الدور ربع النهائي بسبب انسحاب الأسترالي أليكس دي مينور للإصابة ووصل دون إرهاق إلى نصف النهائي.

وفي المباراة النهائية يوم الأحد، ستتاح للفائز بـ24 بطولة من البطولات الأربع الكبرى الفرصة لإضافة لقب آخر لإحراز اللقب الثامن في البطولة العريقة ومعادلة الرقم القياسي للنجم السويسري المعتزل روجيه فيدرير (8 ألقاب) فضلاً عن فض الشراكة مع النجم الأمريكي بيت سامبراس (7 ألقاب).

وسيواجه ديوكوفيتش في المشهد الختامي نظيره الإسباني كارلوس ألكاراز، حامل اللقب، الذي تجاوز عقبة الروسي دانييل ميدفيديف بـ3 مجموعات لواحدة.