صبري لموشي مدرباً للرياض السعودي

أعلن نادي الرياض السعودي، تعاقده مع المدرب الفرنسي، صبري لموشي.

ولم يعلن الرياض، الذي تجنب الهبوط في الموسم الماضي، مدة تعاقده مع لموشي.

وقدم الرياض عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي مدربه الجديد وأرفق صورته وكتب عليها "صبري لموشي مدرباً للرياض".

وسبق للمدرب لموشي (52 عاماً)، صاحب الأصول التونسية، خوض تجارب مع نوتنغهام فورست الإنجليزي وستاد رين الفرنسي كما تولى تدريب الدحيل القطري.

وقاد لموشى ساحل العاج لبلوغ كأس العالم 2014 في البرازيل، حيث حقق الفوز على اليابان قبل خسارتين أمام كولومبيا واليونان في دور المجموعات.