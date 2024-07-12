11 رقماً يروي مشوار يورو 2024 حتى النهائي

تصل كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" المقامة في ألمانيا إلى محطتها النهائية الأحد المقبل بمباراة النهائي المرتقبة بين منتخبي إسبانيا وإنجلترا.

وفيما يلي أبرز 11 رقماً في البطولة:

- 0 هزيمة في الوقت الأصلي أو الإضافي مني بها منتخبا إسبانيا وإنجلترا، ولم يخسرا في البطولة قبل مواجهتهما في برلين يوم الأحد المقبل، وكذلك لم تخسر سويسرا ولا سلوفينيا، حيث خرجا بركلات الترجيح في ربع النهائي ودور الـ16 على التوالي.

- 3 تمريرات حاسمة جاء منها أهداف صنعها الإسباني لامين يامال، أفضل صانع ألعاب في "يورو 2024".

- 6 انتصارات حققتها إسبانيا، أكثر من أي فريق آخر في المسابقة و3 أكثر من إنجلترا التي تعادلت في 3 مباريات.

- 13 هدفاً سجلها منتخب إسبانيا، الأكثر تهديفاً في مرمى الخصم في "يورو 2024"، تليها ألمانيا برصيد 11 هدفاً، وأحرزت إنجلترا 7 أهداف.

- 24 تسديدة للفرنسي كيليان مبابي، الذي سجل هدفاً وحيداً من ضربة جزاء، حتى خروجه في نصف النهائي، والثاني هو كريستيانو رونالدو (23 تسديدة). ولم يسجل النجم البرتغالي أي هدف.

- 34 مراوغة نفذها البلجيكي جيريمي دوكو، الذي لا يزال يتصدر هذه الإحصائية، على الرغم من إقصائه من دور الـ16، والثاني هو الفرنسي كيليان مبابي (32).

- 37 تسديدة لمنتخب إسبانيا في المرمى، بفارق 4 تسديدات عن ألمانيا، صاحبة المركز الثاني.

- 255 كرة استعادتها إسبانيا، الأعلى في البطولة مقابل 231 لفرنسا و225 لإنجلترا.

- 379 هجمة للبرتغال، على الرغم من خروجها من الدور ربع النهائي على يد فرنسا بركلات الترجيح، وتأتي إسبانيا في المركز الثاني برصيد 351 هجمة.

- 496 تمريرة صحيحة للإنجليزي جون ستونز؛ الأكثر في البطولة، بفارق تمريرة عن الألماني توني كروس.

- 600 دقيقة لعبها 4 لاعبين إنجليزيين: ديكلان رايس، كايل ووكر، جون ستونز وجوردان بيكفورد ليصبحوا الأكثر ركضاً في الملعب حتى الآن في "يورو 2024".