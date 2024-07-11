البرازيلي كوتينيو يعود الى فاسكو دا غاما

عاد لاعب الوسط البرازيلي فيليبي كوتينيو الى فاسكو دي غاما النادي الذي شهد تكوينه كما أعلن الاخير وذلك على سبيل الاعارة من استون فيلا رابع الدوري الإنجليزي لكرة القدم لمدة عام واحد.

وقال فاسكو دا غاما على منصة "إكس" "الساحر يعود، كوتينيو في فاسكو".

وكان كوتينيو (68 مباراة دولية مع 21 هدفا) أعير الموسم الماضي ايضا الى نادي الدحيل القطري.

ونقل موقع النادي عن كوتينيو قوله "انه شعور بالسعادة والفرح، واتطلع قدما لذلك (اللعب مع فاسكو)، عشت طويلا في الخارج والان رجعت الى المكان حيث ترعرعت والنادي الذي أحب".

وبدأ كوتينيو مسيرته الاحترافية في صفوف فاسكو بعمر السابعة عشرة عام 2009، قبل الانتقال الى إنتر الايطالي في العام التالي، وخاض أفضل مواسمه في صفوف ليفربول الإنجليزي قبل الانتقال الى صفوف برشلونة الإسباني عام 2018 مقابل صفقة ضخمة بلغت 142 مليون يورو.

وكان الدوري البرازيلي حظي مؤخرا بعودة أحد نجوم الكرة في بلاده بعد سنوات قضاها في اوروبا ايضا وهو قطب الدفاع تياغو سيلفا الذي انضم الى صفوف فلوميننسي بعمر التاسعة والثلاثين علما بعد ان دافع عن ألوان اندية ميلان الإيطالي وباريس سان جرمان الفرنسي وتشلسي الإنجليزي.