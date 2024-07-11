رقم بونهوف.. صامد في السجلات الأوروبية منذ 44 عاماً

يحتفظ النجم التاريخي لمنتخب ألمانيا، راينر بونهوف، برقم قياسي صامد منذ 44 عاماً في سجلات بطولة كأس أوروبا، كونه الوحيد الذي نجح في بلوغ المباراة النهائية في ثلاث مناسبات متتالية بين عامي 1972 و1980، إلى جانب تتويجه مع ألمانيا الغربية بلقبي 1972 و1980، والحلول وصيفاً في نسخة 1976.

كما وضع بونهوف بصمة تاريخية في سجلات الساحرة المستديرة، إذ نجح في الفترة ذاتها في التتويج بلقب كأس العالم في 1974.

واستطاع بونهوف رفقة زملائه في النهائي الأوروبي الأول له، الفوز على الاتحاد السوفييتي بثلاثية نظيفة، سجلها كل من زميليه غيرد مولر (هدفان في الدقيقتين 27 و58)، وهدف هيربيرت فيمر في الدقيقة 52.

وفي نهائي نسخة 1976، خسرت ألمانيا الغربية أمام تشيكوسلوفاكيا بركلات الترجيح (3-5)، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل (2-2).

وسجل بونهوف ظهوره الأخير في البطولة الأوروبية في نهائي 1980، وخلالها عاد إلى معانقة المجد الأوروبي، وحصد اللقب بفوز ألمانيا الغربية على بلجيكا بنتيجة (2-1).