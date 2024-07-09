الدوري الإنجليزي يؤثر على مواجهة هولندا وإنجلترا

قال المدافع الهولندي ميكي فان دي فين إن التأثير القوي للدوري الإنجليزي الممتاز على الفريقين ربما يضفي إثارة على المواجهة المرتقبة بين منتخبي إنجلترا وهولندا في قبل نهائي بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم الأربعاء المقبل.

ويضم تشكيل المنتخب الهولندي المكون من 26 لاعباً في البطولة 7 لاعبين محترفين في أندية بالدوري الإنجليزي، بينما الغالبية العظمى من لاعبي منتخب إنجلترا يلعبون في الدوري المحلي الأول لبلادهم.

وقال فان دي فين في مؤتمر صحافي: "بالنظر إلى جودة اللاعبين في الفريقين أعتقد مستوى وإيقاع المباراة سيكون عالياً"

وأضاف مدافع توتنهام هوتسبير الذي شارك فقط كبديل في البطولة الحالية المقامة في ألمانيا: "آمل أن نستحوذ على الكرة أكثر من إنجلترا، لنجعلهم يركضون خلفنا، لكني أتوقع مباراة حامية كثيراً.

وأضاف: "نحن ندرك أنهم تعرضوا للكثير من الانتقادات من جانب وسائل الإعلام الإنجليزية لكنهم في الدور قبل النهائي.. وهذا يوضح كل شيء عن المنتخب الإنجليزي، أعتقد أنهم يطبقون أسلوباً دفاعياً لكننا سنحلل أداءهم بدقة الليلة، لكن ما يمكنني قوله هو أنهم يملكون الكثير من النوعية العالية".

وقال كودي جاكبو لاعب ليفربول إنه نظراً لجودة اللاعبين في تشكيل منتخب إنجلترا فإنه يأمل في تقديم مباراة جيدة حقاً يوم الأربعاء المقبل.

وانضم جاكبو (25 عاماً) إلى الدوري الإنجليزي قبل موسمين لكنه قدم أداءً متبايناً، بعدما اضطر للمشاركة في العديد من المراكز الهجومية، لكن في بطولة "يورو 2024" أظهر بوضوح أن مركز الجناح الأيسر هو الأفضل بالنسبة له، وبفضل أهدافه الـ3 يتقاسم صدارة قائمة هدافي البطولة.

وقال جاكبو: "كنت ألعب كجناح أيسر قبل (الانتقال إلى ليفربول) وكان مركزي المفضل دائماً لكن خلال العام ونصف الماضيين، احتاجني المدرب للمشاركة في مركز آخر وحاولت بذل قصارى جهدي في ذلك".

وأضاف، "أن انتقاله للعب في إنجلترا جعله لاعباً أفضل".

وأردف قوله: "أعتقد أن الانتقال (إلى ليفربول) تسبب في تغيير الكثير من جوانب حياتي، فهو فريق كبير ورائع ومشجعون رائعون ولاعبون جيدون جداً حولي أيضاً.

"تعلمت الكثير من المدرب (يورغن كلوب)، وتطورت كثيراً كشخص وكلاعب، وأنا سعيد جداً بالخطوة التي قمت بها".