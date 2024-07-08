الفرنسي أوليز إلى بايرن ميونخ مقابل 75 مليون دولار

تعاقد نادي بايرن ميونيخ، ثالث الدوري الألماني لكرة القدم في الموسم المنصرم، مع الجناح الفرنسي ميكايل أوليز قادماً من كريستال بالاس الإنجليزي حتّى عام 2029.

وأفاد موقع "كيكر" الرياضي أن بايرن دفع شرطاً جزائياً بقيمة 75 مليون دولار للنادي الإنجليزي الممتاز للحصول على خدمات الفرنسي في صفقة لمدة خمسة أعوام.

وقال أوليز (22 عاماً) الذي اجتاز الفحص الطبي الروتيني في بافاريا في بيان "إنه تحد كبير، وهذا بالضبط ما كنت أبحث عنه".

وتابع "أريد أن أثبّت نفسي على هذا المستوى وأن ألعب دوري في ضمان الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب مع فريقنا في السنوات المقبلة".

وسجل أوليز 10 أهداف ومرر 6 كرات حاسمة في 19 مباراة الموسم الماضي للنادي اللندني.

وهي الصفقة الثانية التي يجريها عملاق بافاريا هذا الصيف بعد المدافع الياباني هيروكي إيتو (25 عاماً) الذي وصل من شتوتغارت.

وفقد بايرن الموسم الماضي لقب الدوري الذي هيمن عليه 11 موسماً توالياً بعدما حلّ في المركز الثالث خلف باير ليفركوزن البطل ووصيفه شتوتغارت.