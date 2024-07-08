ميسي على موعد مع كتابة حلم جديد في كوبا أمريكا

يتجدد اللقاء بين الأرجنتين حاملة اللقب في النسختين الأخيرتين وكندا في نصف نهائي كوبا أميركا لكرة القدم في حين تبرز المواجهة النارية بين الأوروغواي وكولومبيا في الدور ذاته.

وأحرزت كل من الأرجنتين والأوروغواي اللقب 15 مرة وبالتالي يسعى أحد المنتخبين الى الانفراد بالرقم القياسي.

وكانت الأرجنتين تغلبت على كندا بهدفين نظيفين في دور المجموعات وسيقصان شريط نصف النهائي الثلاثاء في نيو جيرزي.

احتاجت الأرجنتين إلى ركلات الترجيح لتخطي الاكوادور في مباراة كان نجمها حارسها العملاق ايميليانو مارتينيس الذي تصدى بنجاح لمحاولتين في حين أخفق نجم الارجنتين ليونيل ميسي في محاولته عندما سددها على طريقة "بانينكا" الشهيرة لكنها ارتدت من العارضة.

وعلى الرغم من أن أبطال العالم لم يلعبوا بمستوى رفيع حتى الان في البطولة، الا انهم يدخلون المباراة مرشحين لبلوغ المباراة النهائية، ويحلم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكتابة تاريخا جديدا له ومحاولة الفوز بلقب دولي جديد قبل نهاية مشواره الكروي خاصة وأن اللاعب لم يكن يحلم الفوز بأي لقب أخر بعد تتويجه بلقب كأس العالم.

اما كندا فتخطت فنزويلا بركلات الترجيح في ربع النهائي علما بان الأخيرة فازت بمبارياتها الثلاث في دور المجموعات.

وما زالت الأرجنتين تحتفظ بمعظم أفراد التشكيلة التي توجت بمونديال قطر في شتاء عام 2022 لكن نجم المنتخب ميسي يعاني من إصابة عضلية طفيفة ارتدت سلبا على مستواه.

ويتألق في صفوف المنتخب مهاجم إنتر الايطالي لاوتارو مارتينيس وثنائي خط الدفاع ليساندرو مارتينيس وكريستيان روميرو.