ميسي يهدر ركلة جزاء.. والأرجنتين تتأهل
ظهر الغضب جلياً على وجه النجم ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، بعد إهداره ركلة جزاء خلال المواجهة أمام الإكوادور في دور الثمانية لبطولة كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا).
وقادت ركلات الترجيح منتخب الأرجنتين إلى الدور قبل النهائي في البطولة، عقب فوزه على منتخب الإكوادور.
وفاز منتخب الأرجنتين 4-2 بركلات الترجيح على نظيره الإكوادوري، في دور الثمانية للمسابقة، ليواصل مسيرته في البطولة، المقامة حالياً في الولايات المتحدة.
وكان الوقت الأصلي من عمر المباراة، التي جرت على ملعب «إن آر جاي» بمدينة هيوستن، انتهت بالتعادل 1-1، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمنتخب الأرجنتين.
وقال ميسي، نجم إنتر ميامي الأميركي، بعد المباراة: «كنت غاضباً للغاية.. كنت مقتنعاً بالتسديد بهذه الطريقة».
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