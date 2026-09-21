«سناب» تحاول إعادة الحياة إلى نظارتها «المتعثرة»

عندما طرحت شركة التكنولوجيا الأميركية «سناب» نظارتها الذكية سبيكس في وقت سابق من العام الحالي بسعر بلغ 2200 دولار للوحدة، منيت بفشل كبير لدرجة المطالبة باستقالة الرئيس التنفيذي للشركة إيفان شبيغل. ومنذ ذلك تسعى «سناب» لتبرير طرح النظارة سبيكس، الثقيلة غالية الثمن، بصورة تفوق قدرة أغلب المستخدمين العاديين. وخلال الأسبوع الماضي استغلت الشركة مؤتمراً عقد في لوس أنجلوس لعرض مجموعة من الخصائص والخدمات الجديدة المرتبطة بنظارات «سبيكس»، التي تستهدف بوضوح دمج النظارات في نطاق أوسع من الأنشطة الرقمية، وبالتالي تمنح «سبيكس» هدفاً أكثر وضوحاً.

وخلال فعالية الأسبوع الماضي عرض شبيغل تفاصيل حول عدد من الخصائص الجديدة. وتوفر «سبيكس» خيارات ترفيه جديدة، حيث يمكن لها الآن الاتصال بمنصات البث المباشر مثل سبوتيفاي وإتش.بي.أو ماكس، لتوفير مستوى أساسي من المتعة التفاعلية التي تفتقر إليها النظارات الذكية الحالية إلى حد كبير.

والنظارة مزودة بخاصية سبيكس إنتليجانس التي تطلق عليها الشركة وصف نظام «الذكاء الاصطناعي الاستباقي» الجديد، المصمم للتوافق ليس فقط مع نظارات الشركة، بل أيضاً مع أجهزة المستخدمين الأخرى مثل هواتف آيفون وكمبيوتر ماك.