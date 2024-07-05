زانيولو يعود للدوري الإيطالي من بوابة أتالانتا

انتقل لاعب الوسط الدولي الإيطالي نيكولو زانيولو إلى أتالانتا على سبيل الإعارة من غلطة سراي بطل الدوري التركي لكرة القدم، وفقاً لما أعلنه الناديا.

وقال غلطة سراي في بيان إنه "تم التوصّل إلى اتفاق مع أتالانتا برغامو لإعارة زانيولو مع خيار الشراء لموسم 2024-2025".

وسيحصل النادي التركي على 6.4 ملايين يورو مقابل صفقة الإعارة، ويرتفع المبلغ إلى 15.5 في حال تفعيل خيار الشراء.

ورّحب أتالانتا بطل الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" عبر حسابه على "إكس" بعودة زانيولو إلى إيطاليا.

خاض لاعب الوسط البالغ 25 عاماً، 19 مباراة مع المنتخب الإيطالي، وسبق أن لعب في إيطاليا مع إنتر وروما قبل انتقاله إلى غلطة سراي الذي أعاره إلى أستون فيلا الإنجليزي.

ولعب زانيولو 94 مباراةً مع روما مُسجّلاً 13 هدفاً ضمن الدوري من 2018 إلى 2023، وغاب عن كأس أوروبا 2024 بسبب إصابة في قدمه اليسرى.