مبابي ورونالدو وجهاً لوجه.. ونهائي مبكر بين ألمانيا وإسبانيا

يتواجه النجمان الفرنسي كيليان مبابي والبرتغالي كريستيانو رونالدو في ربع نهائي صاخب اليوم في هامبورغ، ضمن كأس أوروبا لكرة القدم التي تشهد أيضاً نهائياً مبكراً، في مواجهة نارية من العيار الثقيل بين ألمانيا المضيفة وإسبانيا.

تجمع المواجهة الأولى بين اثنين من أبرز المنتخبات التي صبّت الترشيحات في مصلحتهما للمنافسة على اللقب، لكنهما لم يُقنعا تماماً حتى الآن.

وتأهلت فرنسا إلى ربع النهائي للمرّة السادسة في آخر سبع بطولات كبرى، رغم عدم تسجيل لاعبيها أي هدف من اللعب المفتوح. سجّلت ثلاثة أهداف فقط في أربع مباريات، أحدها من ركلة جزاء نفّذها مبابي والآخران عبر نيران صديقة، بما في ذلك هدف يان فيرتونغن الذي سمح لـ«الزرق» في تخطي بلجيكا 1-0 في ثمن النهائي. في المقابل، وصلت البرتغال إلى هذا الدور بعد أن احتاجت إلى ركلات الترجيح للفوز على سلوفينيا عندما تصدّى حارس البرتغال ديوغو كوستا لثلاث ركلات، لكن المباراة ستظل في الأذهان أيضاً بسبب دموع رونالدو بعد أن أهدر ركلة جزاء في الوقت الإضافي.

في المقابل، يتواجه أقوى منتخبان هجومياً، وأبرز مرشحين للقب في شتوتغارت، عندما تلعب ألمانيا بقيادة المخضرمين توني كروس والحارس القائد مانويل نوير، بينما في المقابل، إسبانيا التي قدمت عروضاً قوية تمتلك كوكبة من المواهب، على رأسها النجمان الشابان ويليامز ولامين يامال، بجانب عنصر الخبرة في لاعب الوسط رودري، والمدافع كارفخال وآخرين. وتأهلت إسبانيا من الدور الأول بالعلامة الكاملة، ثم هزمت جورجيا في ثمن النهائي 4-1، بينما ألمانيا تأهلت من الدور الأول بـ7 نقاط، ثم فازت 2-0 على الدنمارك في ثمن النهائي.