مدافع الاهلي السعودي مهدد بالإيقاف في كأس أمم أوروبا

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة (ويفا) تحقيقاً بحق المدافع التركي مريح ديميرال بسبب "احتمالية سلوك غير لائق" خلال مباراة الدور ربع النهائي لكأس أوروبا ضد النمسا (2-1).

وسجل ديميرال هدفي بلاده في لايبزيغ ليقودها إلى ربع النهائي حيث تتواجه السبت مع هولندا على الملعب الأولمبي في برلين.

ونشر ديميرال نفسه صورة له على موقع "أكس" يحتفل بأحد هدفيه في مرمى النمسا، رافعاً يده في إشارة "الذئاب الرمادية" الخاصة بمجموعة من اليمين المتطرف في تركيا.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان أنه تم تعيين "محقق للبت في مسألتي الأخلاقيات والانضباط"، على أن يتبع ذلك مزيد من المعلومات حول هذا الأمر.

وردّت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر على حركة ديميرال بمنشور على موقع "أكس"، قائلة إن "رمز المتطرفين اليمينيين الأتراك ليس له مكان في ملاعبنا"، مضيفة "استخدام كرة القدم الأوروبية كمنصة للعنصرية أمر غير مقبول على الإطلاق. نحن ننتظر من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التحقيق في القضية والنظر في العقوبات".

وردّاً على التصريح الألماني الرسمي، استدعت تركيا في وقت لاحق من الأربعاء السفير الألماني بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس.

وقال مدافع الأهلي السعودي، ديميرال، إنه رأى مشجعين أتراكًا في المدرجات وهم يقومون بالحركة، وأوضح ديميرال "أردت فقط أن أظهر مدى سعادتي ومدى فخري"، مضيفاً أنه يأمل أن يكون هناك "المزيد من الفرص لإظهار هذه اللفتة".

وأكدّ اللاعب بعد نهاية المباراة في لايبزيغ أنّ لا رسالة خفية وراء حركته.

وأردف ديميرال "الطريقة التي احتفلت بها لها علاقة بهويتي التركية" وأضاف "نحن جميعًا أتراك، وأنا فخور جدًا بكوني من تركيا، وهذا هو معنى هذه اللفتة".