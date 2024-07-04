سقوط جديد للزمالك في الدوري المصري

واصل فريق الزمالك تراجعه في الدوري المصري بعد أن تعادل إيجابيا مع فريق فاركو، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري المصري "النيل"، في استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن لقاءات الجولة 29 من الدوري الممتاز.

بدأ الزمالك بالتسجيل عن طريق أحمد سيد زيزو، في الدقيقة 28 من عمر اللقاء عن طريق ركلة جزاء حصل عليها بعد عرقلة من الحارس محمد شيكا.

وسرعان ما تعادل فاركو عن طريق ركلة جزاء أيضًا حصل عليها سيف تيري بعد التحام مع عمر جابر، سددها شكري نجيب بنجاح في الدقيقة 38..

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 38 نقطة محتلًا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري، على أن يتم خصم 3 نقاط مع نهاية الموسم بسبب اعتذاره عن مباراة الجولة 27 أمام الأهلي

ويعتبر تعادل الزمالك اليوم هو الخامس في مشواره ببطولة الدوري هذا الموسم، فيما فاز في 11 مواجهة وخسر 7 لقاءات، وتتبقى له 6 مؤجلات.

ويتواجد فاركو بالمركز الخامس عشر في جدول مسابقة الدوري المصري، برصيد 26 نقطة، حصل عليها من 29 مباراة، فاز في 5، وتعادل في 11، وخسر 13 مواجهة.