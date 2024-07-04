منتخب الشباب يتأهل إلى نهائي غرب آسيا

تأهل منتخب الشباب لكرة القدم تحت 20 عاما إلى المباراة النهائية في بطولة غرب آسيا الشباب المقامة بمدينة الطائف في المملكة العربية السعودية عن جدارة واستحقاق بعد فوزه على نظيره المنتخب الأردني 2-1 خلال المواجهة التي جمعتهما على استاد مدينة الملك فهد الرياضية.

وقدم الأبيض الشاب مباراة كبيرة لاسيما في الشوط الثاني بعدما حول تأخره في الشوط الأول بهدف نظيف إلى فوز بهدفين مقابل هدف

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الأردن بهدف ‘إبراهيم صبرة" 46" قبل أن يسجل عيد الحمادي" 58 " هدف التعادل للأبيض فيما سجل هدف الفوز للأبيض محمد المنصوري "79".